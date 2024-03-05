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سلطة وادي الأردن تزيل تعديات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

5 مارس 2024
سلطة وادي الأردن تزيل تعديات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

وطنا اليوم_نفذت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، حملة إزالة للاعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجنوبية بدأت من مضخة رقم 95 ولغاية الوادي الأبيض بمرافقة قوة أمنية من شرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وحسب بيان للسلطة فإن الإزالة تمثلت في قص 21 خط مياه بأقطار وأطوال مختلفة ومصادرة مضخة لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية من القناة مباشرة رغم وجود أجهزة ري لها إضافة إلى أراض خارج المشروع الزراعي.

وقالت السلطة في بيانها إن إزالة الاعتداءات على مصادر مياه القناة جاء استمرارا لتنفيذ برامج أعمال السلطة بخصوص تقليل الفاقد والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.


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