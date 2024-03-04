السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن وفاة أحد موظفيها ولا شبهة جنائية

وطنا اليوم– قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل يوم الاثنين إن أحد موظفيها الأمريكيين توفي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.



وأوضح المتحدث “يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس. ليس السفير الأمريكي. لا توجد شبهة جنائية. ليس لدينا المزيد من التفاصيل لنشاركها”.



ولم يتسن بعد الاتصال بمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية للتعليق.