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السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن وفاة أحد موظفيها ولا شبهة جنائية

4 مارس 2024
السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن وفاة أحد موظفيها ولا شبهة جنائية

وطنا اليوم– قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل يوم الاثنين إن أحد موظفيها الأمريكيين توفي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وأوضح المتحدث “يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس. ليس السفير الأمريكي. لا توجد شبهة جنائية. ليس لدينا المزيد من التفاصيل لنشاركها”.

ولم يتسن بعد الاتصال بمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية للتعليق.


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