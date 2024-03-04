حزب ارادة يستقبل سفيرة جنوب افريقيا في عمان ويثمن جهود بلادها في نصرة الفلسطينيين

وطنا اليوم-استقبل الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة صباح اليوم في مقر الحزب في العاصمة عمان سفيرة جنوب افريقيا في الاردن تشيلاني موكوينا بحضور المجلس السياسي للحزب وعدد من النواب الأعضاء في الحزب، وجاء اللقاء في سياق تقدير حزب إرادة والاردن بشكل عام لموقف دولة جنوب افريقيا الاخير فيما يحدث بغزة.

ورحب الأمين العام نيابة عن الهيئة العامة لحزب إرادة بالسفيرة واعرب عن اعتزاز الاردن والاردنيين بموقف دولتها المشرف حيث اخذت المنحى القانوني للقضية وهو مكمل للدور الاردني المتمثل بالدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بالإضافة للجهود التي يضطلع بها الأردن لإدامة الحياة في غزة.

وأشار البطاينة الى انه ليس غريبا على دولة جنوب افريقيا الانتصار للدول المظلومة ،أما بالنسبة لنا في الاردن فهذه حالة خاصة فالقضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وان الاردن وفلسطين جسدين في روح واحده اجتماعيا وسياسيا وتاريخيا، وهذا ينسجم مع مبادىء حزب إرادة، وكما قال جلالة الملك لن تهدأ المنطقة مالم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.

من جانبها ثمنت سفيرة جنوب افريقيا تشيلاني موكوينا ، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومشاركته شخصيا وأصحاب السمو الامراء في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، واشارت الى انها اول مرة تشاهد زعيم دولة في العالم يقوم بهذه المهمة الصعبة والشاقة .

كما وأشادت سفيرة جنوب افريقيا بالجهود الدبلوماسية الاردنية التي يقوم بها جلالة الملك لوقف العدوان على غزة ،وإدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل كبير،.مشيرة الى موقف جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية يشترك مع الأردن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني خاصة ان ما يجري هو تطهير عرقي بحق الغزيين.

وتحدث أعضاء المكتب السياسيي في حزب إرادة حيث شكر النائب محمد الظهراوي، دولة جنوب افريقيا وقال انها تشبهنا وتحترم السلم والسلام العالميين ، بينما دول العالم الديمقراطية وحقوق الانسان والطفل ترفع شعارات زائفة.

واشار عضو المجلس السياسي الدكتور تيسير النعيمي الى ان ما يجري ابادة جماعية وكشف عن ازدواجية المعايير في الدعم المطلق لاسرائيل على حساب الفلسطينيين، مضيفا أن إسرائيل دولة محتله وعليها الحفاظ على أرواح الفلسطينيين.

أضاف نائب رئيس المجلس المركزي عضو المجلس السياسي في الحزب النائب السابق الدكتور محمد ابو هديب العبادي، ان دولة جنوب افريقيا تقوم الان بالدفاع عن الشعوب المضطهدة وما جرى في محكمة العدل الدولية اكبر دليل ،مشيرا الى ان الحرب على غزة اثرت على الاقتصاد العالمي وامدادات الغذاء والدواء وطرق الملاحة البحرية.

كما شكر عضو المجلس السياسي القاضي السابق عامر القضاة دولة جنوب افريقيا لانها قرعت الجرس لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة من خلال مرافعتها في محكمة العدل الدولية.

وأضافت نائب الأمين العام لشؤون الاعلام والاتصال يسر حسان، ان موقف دولة جنوب افريقيا اعطانا طاقة إيجابية وساعد الموقف الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال ،كما اعطى اضاءة قوية للقضية الفلسطينية بان معرعتنا معركة ساهمت جنوب افريقيا في فضح ممارسات الاحتلال.

كما اضاف الأمين العام المساعد لشؤون الشباب احمد البواعنة ان ما يجري اعطانا اضاءة ودافعا لمعرفة المزيد وحقيقة الصراع العربي الفلسطيني ،وان ما قامت به جنوب افريقيا يدفعوا مسباب وطلاب على توعية الجيل الجديد بما جرى في قطاع غزة.

هذا وحضر اللقاء رئيس المجلس الوطني للحزب عضو المجلس السياسي الدكتور خميس عطية وعضو الحزب النائب جميل العشوش.

وفي نهاية اللقاء ،قدم حزب إرادة مجسم يعبر عن مفتاح وروح الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كهدية تذكارية لسفارة جنوب افريقيا تقديرا لجهود دولة جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية حيث قال البطاينة للسفيرة أن هذه الوصاية هي تاريخ وإرث وحق وكما قال جلالة الملك القدس هي خط أحمر وشعبي معي بهذا الشأن.