الجمعاني والصايغ والمصري لرئاسة المجلس الاستشاري للمدني الديمقراطي

وطنا اليوم:بحضور الامين العام عدنان السواعير و نائب الامين قيس زيادين وأمين السر حمادة ابو نجمه.

وحضور الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري كل من رجل الاعمال ميشيل الصايغ، الوزير الاسبق طالب الرفاعي ، النائب الاسبق الباشا فلك الجمعاني ، الوزير الاسبق سعيد المصري ، النائب الاسبق عبدالحميد الرواشدة ، سيدة الاعمال علا المصري العواملة و القاضي الاسبق محمد ابو الغنم تم انتخاب النائب السابق الباشا فلك الجمعاني رئيساً للمجلس الاستشاري ورجل الأعمال ميشيل الصايغ وسيدة الأعمال علا العواملة المصري مقرراً

وغاب عن الاجتماع بعذر ، الوزير الحالي للمياه رائد ابر السعود والنائب الاسبق محمد ارسلان و النائب الاسبق سليم البطاينة ورجل لاعمال فادي عزت مرجي.

يذكر ان من مهام المجلس الاستشاري تقديم المشورة والدعم للمجلس المركزي والتنفيذي للحزب .