بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عاجل : بلاغ حكومي بتحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك

منذ دقيقة واحدة
عاجل : بلاغ حكومي بتحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك

قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغٍ رسمي أصدره اليوم الأحد، تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك، من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر.

وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدَّوام الرَّسمي في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأوَّل من رمضان، من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.

واستثنى البلاغ موظَّفي الدَّوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرَّسميَّة خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إداريَّة من رؤساء دوائرهم.

وأكَّد رئيس الوزراء في البلاغ على جميع المؤسَّسات ضرورة المحافظة على حرمة الشَّهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصَّائمين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:18

الحكومة تحدد ساعات الدوام في شهر رمضان

13:56

اتفاقية لحفر 16 بئراً ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة

13:53

الزراعة تؤكد خلو الأردن من إصابات الحمى القلاعية

13:52

صرف عيدية مقدارها 30 ديناراً للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة واسر الايتام

13:31

وزارة التنمية تقرر حلّ 25 جمعية خيرية

13:18

مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

13:16

حجب 17 تطبيق نقل غير مرخص في الأردن

13:04

فيلادلفيا تشارك في مشروع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي

13:02

وزير المياه والري يوقع اتفاقية الحزمة 6 لحفر 16 بئر ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة

13:00

حوارية لحزب الأنصار الاردني  في الصريح

12:59

كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات SHETECHS 2024

12:55

الأورومتوسطي: الدبابات الإسرائيلية دهست بشكل متعمد عشرات الفلسطينيين

وفيات
وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدوروفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024