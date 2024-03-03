اتفاقية لحفر 16 بئراً ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة

وطنا اليوم:وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اتفاقية الحزمة السادسة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي ( شركة مروان الكردي ) لحفر 16 بئراً للمياه في أبو الزيغان ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة البالغة قيمته الاجمالية نحو (97,24) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي والدراسة والدراسات والتصميم والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID بنسبة 100%.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه م. مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات أسماء وهادنة والمساعد للاعلام عمر سلامة وعدد من المعنيين.

وتهدف الاتفاقية الى تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه.

وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية مبينة ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة ، خزما ، ضرار ، دير علا ، معدي ، رويحة، دباب ، أبو الزيغان، الطوال الشمالي ، الطوال الجنوبي ، مثلث العارضة ، مثلث المصري ، ميسرة فنوش ، ظهرة الرمل ، داميا ، غور كبد ، الكرامة .

وأكد المهندس رائد أبو السعود ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع انجاز المشاريع من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الانظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب احكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة ، مبينا ان الاعمال تتضمن حفر 16 بئر في أبو الزيغان بقيمة 13,550 مليون دولار امريكي منهم بئر استكشافي لتعزيز التزويد المائي في مناطق دير علا والكرامة وتنفيذ جميع الاعمال الميكانيكية والمدنية لتجهيز الابار وربطها على خطوط التجميع.

وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الامريكية للتنمية USAIDعلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.

وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر والمستمر مابين البنك وقطاع المياه .

من ناحيته اوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ان هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق اعلى المواصفات وفي الوقت المحدد ، لزيادة كميات المياه للمناطق المشار اليها والحد من فاقد المياه ووصول المياه الى المواطنين بكفاءة عالية مشيرا الى ان 4 حزم تحت التنفيذ حاليا ويجري حاليا استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة القريبة .