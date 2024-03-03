صرف عيدية مقدارها 30 ديناراً للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة واسر الايتام

وطنا اليوم_ترأس معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، د. محمد الخلايلة ، اليوم الأحد إجتماع مجلس صندوق الزكاة .



و قرر صرف عيدية مقدارها 30 دينارًا، للأسر المنتفعة شهريًا وأسر الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك تُصرف مع راتب شهر أذار الجاري.



مجلس إدارة صندوق الزكاة يقرر إقامة إفطار للايتام وأسرهم بمراكز المحافظات في يوم اليتيم.



مجلس إدارة صندوق الزكاة يوافق على صرف 12000 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً للقسيمة الواحدة بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتجهيز 8000 طرد تموينيا بقيمة 25 دينارا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الإستهلاكية المدنية.



مجلس إدارة صندوق الزكاة يقرر سداد الذمم المالية المترتبة على 100 غارمة ممن انطبقت عليهن الشروط.

مجلس إدارة صندوق الزكاة يوافق على ترميم 8 منازل لأسر عفيفة في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمةلها.