الزراعة تؤكد خلو الأردن من إصابات الحمى القلاعية

وطنا اليوم:أكدت مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية، الدكتورة ابتهال الخريشا، خلو المملكة من إصابات الحمى القلاعية.

وأشارت الخريشا، أن الوزارة تعمل للسيطرة على مرض الحمى القلاعية من خلال التقصي الوبائي في أقاليم المملكة الثلاث.

وبينت أن مناطق الجنوب خالية من الإصابة والاستيطان لفيروس الحمى القلاعية، موضحة أنه وبنهاية العام 2025 سيتم إعلان الجنوب خاليا من الفيروس.

وبخصوص مناطق الوسط والشمال الأكثر من ناحية حيازات الأبقار، أكدت الخريشا أنه لا إصابات أو بؤر استيطانية لفيروس الحمى القلاعية فيها.

ولفتت إلى أن المستوى التصنيفي لاستيطان الفيروس في البلاد عند الدرجة الثانية، مؤكدة أن الوزراة تعمل من خلال حملات التطعيم والتقصي للوصول للدرجة الثالثة، الأكثر أمانا من المرض.

وانطلقت صباح اليوم في وزارة الزراعة، أعمال الجلسات التمهيدية لإطلاق خطة تطوير قطاع البيطرة بحضور خبراء دوليين ومشاركين من السعودية وتركيا والمغرب، ومشاركين من منظمة صحة الحيوان.

وأكدت الخريشا في كلمتها الافتتاحية لأعمال الورشة، أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير قطاع البيطرة وتحسين الصحة الحيوانية وانعكاستها على واقع الصحة العامة، لما تشكله من 51% من حجم الثروة الزراعية في الأردن، بحسب ما أفادت الخريشا