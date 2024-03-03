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مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

منذ ساعة واحدة
مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني



رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة الاحتفال الذي أقامته المديرية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية والذي يصادف الأول من آذار من كل عام.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار (التقنيات المبتكرة في خدمة الدفاع المدني) ليحاكي الدور الكبير للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال الآليات والمعدات المتطورة والمبتكرة، وبما يكفل صون مقدرات الوطن ومكتسباته، والحد من الخسائر البشرية والمادية حال وقوع الحوادث لا قدّر الله.

وأكّد مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري خلال كلمة له على تطوير كفاءة العمل من خلال إدخال التكنولوجيا ضمن مجالات الدفاع المدني والاستفادة منها، بما ينعكس إيجابا على كيفية مواجهة الكوارث والاستجابة لها، ورفع مستوى الخدمات الإنسانية المقدمة للمجتمع، مشيراً إلى أن الدفاع المدني حظي بدعم موصول من جلالة الملك عبد الله الثاني، حتى أصبح يضاهي نظراءه من أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية في الدول المتقدمة.

وقال داريوس رادكليف مدير منظمة “ميرسي كور” في الأردن ،خلال كلمة له على أهمية بناء الشراكة مع مديرية الدفاع المدني التي تمثل أحد أوجه التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية، مؤكداً على استمرار المنظّمة في أداء دورها في بناء قدرات المجتمعات المحلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحد من آثار التغيّر المناخي ومجابهة الكوارث.

وتخلل الاحتفال الذي حضره عدد من كبار الضباط، والشركاء الإستراتيجيون عرض فيلم وثائقي
تحدّث عن الإنجازات التي حققها جهاز الدفاع المدني وما وصل إليه من تطور وتقدم ، ومناقشة العديد من أوراق العمل قدّمها الشركاء الإستراتيجيون في مجال الكوارث والحد من آثارها .

وعلى هامش الاحتفال، أُقيم معرض لآليات ومعدات الدفاع المدني الحديثة والمتطورة في محافظات المملكة كافّة، اليوم الأحد وسيكون يوم غد الاثنين للمواطنين والزائرين كافةّ.


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