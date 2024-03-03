حوارية لحزب الأنصار الاردني  في الصريح

بدعوة من رئيس لجنة شؤون العشائر في حزب الأنصار الاردني الشيخ محمد خير الشياب عقد اجتماع لقيادات حزب الأنصار الاردني، استضاف فيه أمين عام الحزب وعدد من قياداته، بهدف تعزيز التواصل الداخلي وبحث القضايا الرئيسية التي تشغل أذهان أعضاء الحزب في الفترة الحالية.

وقد استمع الحضور الى وجهات النضر حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الشيخ محمد خير الشياب، حيث أكد على أهمية الوحدة والتعاون داخل الحزب لتحقيق الأهداف المشتركة لحزب الأنصار الاردني .



ومن ثم، تحدث أمين عام الحزب الاستاذ عوني الرجوب وقدم تحليلا دقيقا للوضع السياسي والاقتصادي، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الوطني والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة وتناول في كلمته خطط وبرامج الحزب في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الديمقراطية الداخلية وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية ، مع أهمية الشفافية والحوار المفتوح مع الجماهير لضمان تحقيق التطلعات المشتركة وتعزيز الديمقراطية .



كما ناقش الحضور عدد من القضايا التي تهم المواطن الأردني واستعراض تحديات الفترة الحالية والتحديات المستقبلية المتوقعة، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة وحدة الجهود لمواجهة تلك التحديات بكل فعالية

كان اللقاء فرصة للأعضاء لطرح أسئلتهم والاستماع إلى توجيهات الحزب حول سبل حل المشكلات التي تواجه المجتمع تطرق اللقاء أيضًا إلى القضايا الاجتماعية والثقافية، حيث تم التأكيد على دور الحزب في دعم القضايا الوطنية والمساهمة في بناء مجتمع مترابط ومتحد خلف القيادة الهاشمية الرشيدة .



ومن خلال هذا اللقاء، أكد حزب الانصار على استمراره في تعزيز التفاعل مع قاعدته الشعبية وتحفيز المشاركة الفعّالة لتحقيق مستقبل أفضل.



وفي ختام اللقاء أعرب امين عام الحزب عن شكره وتقديره للتفاعل الإيجابي والمساهمات القيمة التي قدمها الأعضاء و التزام قيادة حزب الانصار بالتواصل الفعّال مع أعضائه في مختلف محافظات المملكة