الأورومتوسطي: الدبابات الإسرائيلية دهست بشكل متعمد عشرات الفلسطينيين

وطنا اليوم:أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه وثّق العديد من الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال توغله البري في قطاع غزة.

وقال المرصد في أحدث تقاريره: «الدبابات الإسرائيلية دهست بشكل متعمد عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة وهم أحياء».

وأضاف: «وثقنا قتل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا دهسا بشكل متعمد في حي الزيتون بمدينة غزة يوم 29 فبراير المنصرم، بعد اعتقاله وتقييد يديه بقيود بلاستيكية».

وسبق للمرصد أن وثق حادثة مماثلة بدهس دبابة إسرائيلية «كرفان إيواء» في منطقة «أبراج طيبة» بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 23 يناير الماضي كان يقيم فيه أفراد من عائلة غنام وهم نائمون ما أدى إلى استشهاد شخص وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.

وتابع المرصد: «في 16 ديسمبر 2023، وثقنا دهس الدبابات والجرافات الإسرائيلية النازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم بينهم مصابون، إلى جانب سحق جثامين شهداء كانت مدفونة في قبور بجانب الساحة».

وركز تقرير المرصد على حوادث الدهس المتعمدة، فجاء في التقرير: «يوم 20 فبراير نجت أسرة فلسطينية بعدما داست جنازير دبابة إسرائيلية خيمة تقيم فيها على شاطئ بحر خان يونس خلال عملية مفاجئة نفذتها القوات الإسرائيلية».

وأضاف: «وثقنا تكرار حالات تدمير الآليات العسكرية للاحتلال ممتلكات مدنية، ولاسيما المركبات خلال عمليات توغلها البري في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تقدم الجرافات على تدمير وطحن المركبات الموجودة في الشوارع دون أي ضرورة عسكرية أو مبرر آخر».

وبحسب آخر إحصاء، أكدت السلطات الصحية في غزة ارتقاء 30410 شهداء، وإصابة 71700 فلسطيني منذ بداية العدوان.