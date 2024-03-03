بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

السواقين والمركبات تعلن مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر آذار

منذ 3 ثواني
السواقين والمركبات تعلن مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر آذار

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر أذار لعام 2024 في عدد من مناطق المملكة.
ووفق إدارة الترخيص؛ ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:03

الأردن يشارك باجتماع دول مجلس التعاون الخليجي

09:58

خلافات نتنياهو وغانتس تتصاعد

09:53

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد

09:46

نُحب الجيش والفوتيك والعسكر..

09:40

“عزم” يعرض رؤيته في مضارب بني صخر بالموقر

09:35

بنك الإسكان يطلق حملة “حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك”

09:32

نُحب الجيش والفوتيك والعسكر

09:29

أميركا تعلن موافقة إسرائيل مبدئيا على هدنة في غزة

09:25

الكشف عن سبب حادث مأدبا المروع الذي أودى بحياة شابين

09:21

واشنطن: كمية المساعدات لغزة لا تكفي وإيصالها جوا ليس بديلا عن البر

09:20

الحوثيون: لم نستهدف “روبيمار” ثانية وهناك طرف آخر

09:13

دراسة: 5% من الأسر اللاجئة في الأردن تقيم في مساكن بدون كهرباء

وفيات
مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدوروفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضل