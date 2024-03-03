السواقين والمركبات تعلن مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر آذار

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر أذار لعام 2024 في عدد من مناطق المملكة.

ووفق إدارة الترخيص؛ ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.