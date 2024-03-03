الأردن يشارك باجتماع دول مجلس التعاون الخليجي

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي الزيارة للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، قال في تصريحات سابقة إن الاجتماع مع الأردن يأتي بناء على قرار المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في دورته الـ32 بشأن تأسيس شراكة استراتيجية بين دول المجلس والأردن.