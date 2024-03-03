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خلافات نتنياهو وغانتس تتصاعد

منذ 3 ثواني
خلافات نتنياهو وغانتس تتصاعد

وطنا اليوم:أفادت القناة 13 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيل بنيامين نتنياهو وجه سفير الكيان في واشنطن بعدم التعامل مع زيارة عضو مجلس الحرب بيني غانتس لعدم موافقته عليها.
وكانت أفادت مصادر عبرية نقلا عن مسؤولين بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضب من زيارة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس المزمعة إلى واشنطن الأحد، دون موافقته.
وذكر مسؤولون مقربون من نتنياهو أن أن قرار غانتس بالسفر إلى الولايات المتحدة يفتقر إلى الموافقة اللازمة من رئيس الوزراء ويتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب موافقة وزارية على مثل هذه الرحلات.
وقال المسؤولون وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، إن غانتس سيسافر دون موافقة نتنياهو، وأن هذه الرحلة مخالفة للوائح الحكومية، التي تتطلب من كل وزير موافقة رئيس الوزراء على رحلته مسبقا، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر.
وتأتي الخلافات الجديدة في ظل نشوف خلافات بمجلس الحرب حول مدة الحرب على غزة والوصول إلى حل يقضي بإطلاق سراح محتجزين في القطاع، حيث قال نتنياهو في وقت سابق، إنه لن يرضخ لطلبات حماس وسيواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار الحاسم، وفق مزاعمه، لافتا إلى أنه من المبكر القول إن كانت حكومته ستتوصل إلى صفقة قريبا.


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