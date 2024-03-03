“عزم” يعرض رؤيته في مضارب بني صخر بالموقر

وطنا اليوم:التقى حزب عزم مساء اليوم السبت عددًا من ابناء البادية الوسطى في ديوان المرحوم الشيخ عبدالله مشاتل الجريبيع في قرية سالم بلواء الموقر.

وأشار أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع، الى اهمية موائمة الرؤى والبرامج الحزبية مع تطلعات المواطنين في مختلف المجالات، لإستعادة ثقة المواطن ودفعه للانخراط في العمل السياسي والحزبي وتقليص العزوف، بما يخدم عملية التحديث السياسي ومسيرة الديموقراطية الاردنية، مؤكدا على ضرورة تفادي إطلاق البرامج والوعود التي تبني آمالاً وتوقعات ثم تؤدي الى الإحباط واليأس.

وقال، ان اجتياز الأوضاع الاقتصادية الصعبة يتطلب تغييرا جذريا لنهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد الى تشخيص شمولي للاقتصاد الأردني وللقطاعات الإقتصادية بما في ذلك الموارد الطبيعية لتحديد هوية الأردن الإقتصادية، فضلاً عن وضع الحلول العملية لملفي “الطاقة والمياه” لأنهما أرهقا كاهل الدولة والمواطن الأردني.

وشدد على اهمية التخطيط الاستراتيجي في توجيه الإستثمارات في مجالات الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية الى جانب التعليم والرعاية الصحية والنقل وغيرها، لافتاً الى الترابط الوثيق بين مجالات الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي والاجتماعي في ظل هوية أردنية تشكل ركيزة ومظلة لكل الأردنيين.

وأستعرض نفاع رؤية “عزم” الاقتصادية في تحرير الإقتصاد وتعزيز منظومة الاستثمار الوطني، وجلب استثمارات خارجية، ووضع الحلول الواقعية “للخصوصية الأردنية” مع فتح الإقتصاد لمنظومة الحماية المجتمعية، بعيداً عن “المحاصصة الخجولة” للشباب والمرأة.