الكشف عن سبب حادث مأدبا المروع الذي أودى بحياة شابين

وطنا اليوم:كشف التقرير اليومي لإذاعة الامن العام ، الاحد ، عن أسباب حادث السير المروع الذي وقع بمنطقة المريجمات في مأدبا ، ليلة الجمعة / السبت ، وتسبب بوفاة شابين.

وقال مندوب إدارة السير، ان تجاوز السرعات المقررة تسبب بتغيير المسرب بشكل مفاجئ والاصطدام بشجرة.

وأشار المندوب الى ان الحادث أدى الى وفاة شابين واصابة ثالث وصفت اصابته بالبالغة.