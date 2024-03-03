دراسة: 5% من الأسر اللاجئة في الأردن تقيم في مساكن بدون كهرباء

وطنا اليوم:تزايد عدد الأسر اللاجئة في الأردن غير القادرة على دفع إيجار مساكنها، في ظل انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة التي تعتمد عليها الأسر اللاجئة بشكل رئيسي.

وأفاد تقييم “الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن” الذي تجريه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الربع الرابع من 2023، أن 13% من اللاجئين لا يستخدمون أي مصدر للتدفئة.

ويعتمد 81% من أسر اللاجئين السوريين على سخانات الغاز كمصدر للتدفئة، مقارنة بـ46% من اللاجئين غير السوريين اعتمدوا على مدفأة الغاز.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأسر غير القادرة على دفع الإيجار ارتفعت من 41% في الربع الثاني 2023 إلى 51% في الربع الرابع 2023.

يبلغ متوسط نفقات الإيجار قرابة 140 ديناراً شهريا

وتبين من التقييم أن 55% من الأسر التي استُبعدت من المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية التي تقدمها المفوضية لم تتمكن من دفع الإيجار، وتلقى 44% منها تهديداً بالإخلاء في الربع الأخير من عام 2023.

وأفاد 48% من المشاركين في التقييم والذين يتلقون مساعدات نقدية أنهم لم يتمكنوا من دفع الإيجار في الربع الثالث من 2023، في حين تلقى 40% تهديداً بالإخلاء خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

5% من الأسر اللاجئة تقيم في مساكن بدون كهرباء

وبلغ متوسط إنفاق الأسر اللاجئة 26 ديناراً أردنياً على فواتير الكهرباء و11 ديناراً أردنياً على فواتير المياه شهريا.

التهديد بالإخلاء

وتبين من التقييم زيادة الأسر اللاجئة التي تتلقى تهديدًا بالإخلاء بنسبة 2% للاجئين السوريين وبنسبة 6% للاجئين غير السوريين، في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

ويجمع التقييم معلومات من العائلات اللاجئة لتقييم الاختلافات على مستوى الأسرة عبر قطاعات عدة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة، وشملت العينة 3696 أسرة، تمثل نحو 18809 أفراد من اللاجئين.

وأفاد التقييم أن 91% من الأسر اللاجئة السورية و87% من الأسر اللاجئة غير السورية مثقلة بالديون.

ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط/ فبراير الحالي.