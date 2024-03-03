عاجل- 30 % ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والرومانية

وطنا اليوم _شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة منذ نحو شهر وحتى الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا في اسعارها وفق ما أكده قصابون



ولفتوا في احاديث إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم انعكس على الطلب الأمر الذي ساهم بتراجع الطلب بشكل ملحوظ



أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي خلال وقت سابق ان الوزارة عملت وعلى مدى الاشهر السابقة على تنظيم وتسهيل عمليات انسياب السلع اللازمة الى جانب دراسة الكميات المنتجة محليا من الخضار والفواكة واللحوم الحمراء والبيضاء، وستكون متوفرة بكميات كافية وعند مستويات سعرية مقبولة تناسب مختلف شرائح المجتمع.





واكد القصاب فراس العجوري ان اسعار اللحوم البلدية والروماني ارتفعت بشكل ملحوظ منذ نحو شهر وحتى امس.



واشار العجوري الى ان الارتفاع الذي طرأ على اسعار اللحوم البلدية والرومانية غير واضح مبينا ان التجار يبررون ارتفاع أسعار اللحوم الرومانية من مناشئها.



ولفت الى ان سعر كيلو الخاروف الروماني القائم لوزن ٣٠ كيلو وصل أمس نحو ٤.٧٥ دينار فيما بلغ سعر كيلو الخاروف الروماني قائم لوزن ٥٠ كيلو ٤.٢٥ دينار في حين وصل سعر كيلو الخاروف البلدي قائم نحو ٦ دنانير تقريبا.



واتفق القصاب عايد الساريسي مع ماذهب العجوري حول ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردةمبينا ان ارتفاع اسعار اللحوم الرومانية يعزوه التجار الى ارتفاع اسعارها في بلاد مناشئها.





وبين الساريسي ان سعر كيلو الخاروف الروماني وصل إلى نحو ١٠ دنانير للكيلو في حين وصل سعر كيلو الخاروف البلدي نحو ١٢ دينار تقريبا.