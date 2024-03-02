بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

قائمة منتخب مصر…حسام حسن يستدعي صلاح ويستبعد النني

منذ 19 دقيقة
قائمة منتخب مصر…حسام حسن يستدعي صلاح ويستبعد النني

وطنا اليوم _شهدت قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن اختيار سبعة محترفين لمعسكر الفريق المقرر في شهر مارس الجاري.

المعسكر سيشمل مشاركة منتخب الفراعنة في دورة ودية بالإمارات تضم منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

قائمة حسام حسن شهدت اختيار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي لا يزال يعاني من إصابة حالة دون مشاركته رفقة الريدز في الآونة الأخيرة، بينما




استبعد العميد لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني، وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي برغم من تواجد الثنائي في أخر قائمة لمنتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سبعة محترفين هم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي.

وتلعب مصر أمام منتخب نيوزيلندا في 22 مارس الجاري بالإمارات، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة الفائز من مباراة تونس ضد كرواتيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:16

كاتب أميركي: واشنطن تحاول كسب الوقت لصالح استمرار المجازر بغزة

00:25

جمعية تراث عمان الثقافيه تشارك في ندوة حوارية

23:23

شكراً على صبركم اهل غزة

22:07

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فلسطينيين للمرة الثانية ينتظرون المساعدات غرب غزة

21:56

رياضة الأمن العام تواصل حصد الألقاب وتضيف الكيك بوكسينغ إلى خزائنها

21:49

سفير أمريكي: إسرائيل تقوم بأسوأ إذلال للولايات المتحدة

21:00

رائحة كريهة تكشف أمر جثة في السلط

20:56

بيان صادر عن التيار الأردني 36 (احرار وطن)

20:45

أحزاب النخبة وأحزاب البرامج والطبقة الشعبية ،،،

20:16

وقفة تضامنية في الشميساني تطالب بإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال

19:45

عاجل – ابو حمزة يوجه رسائل هامة.. ويؤكد استمرار معركة طوفان الاقصى

19:44

“البوتاس العربية” تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية

وفيات
مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدوروفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضل