وقفة تضامنية في الشميساني تطالب بإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال

نظمت الهيئة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال وقفة تضامنية اليوم السبت أمام مقر الأمم المتحدة في الشميساني، للمطالبة بإنقاذ الأسرى والأسيرات من بطش الاحتلال.



وقال الأسير المحرر فادي فرح، إن الوقفة جاءت لإيصال صرخة الأسرى الذين يعانون أشد أنواع التعذيب والقمع بشكل لم تشهده الحركة الأسيرة منذ عقود.



وأضاف فرح أن السجون أغلقت على الأسرى ومنعوا من الاتصال بالعالم الخارجي.



ولفت إلى أن الاحتلال يمارس ساديته ونازيته بحق الأسرى ابتداء من القتل المباشر وحتى التعذيب والقمع الشديد.



وقال فرح إننا اليوم نريد أن نوصل صوت أسرانا الأردنيين وقد وصلوا إلى ٢٢ أسيرا، ولا نعرف أخبارهم وأهلهم في قلق كبير، ولا أحد من المسؤولين قادر على تقديم أي معلومة في هذه الفترة العصيبة.