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إدارة السير: تعطل ونش على شارع الاستقلال وحادث سير بعد جسر المخابرات

منذ ساعة واحدة
إدارة السير: تعطل ونش على شارع الاستقلال وحادث سير بعد جسر المخابرات

دعت إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام، السبت، إلى ضرورة توخي الحذر والانتباه بسبب تعطل “ونش” على شارع الاستقلال، وتحديدا بعد جسر النشا باتجاه جسر الدرع.

وفي السياق، قالت إن مرتبات إدارة السير تتعامل في الأثناء مع حادث سير وقع بعد جسر المخابرات باتجاه الدوار الرابع، مؤكدة ضرورة اتباع إرشادات رقباء السير في الموقع لحين رفع أثر الحادث.


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