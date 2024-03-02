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الحكومة تُراقب تاجر لحوم رفع الأسعار ثم أوقف البيع

منذ ساعة واحدة
الحكومة تُراقب تاجر لحوم رفع الأسعار ثم أوقف البيع

 شهدت أسعار بعض أصناف اللحوم المبردة ارتفاعا بين 5% و 10% بعد ارتفاع كلف الشحن، فيما لم ترتفع أسعار أنواع أخرى من اللحوم.


ووردت شكاوى تفيد بأن إحدى شركات توريد اللحوم المبردة والمجمدة، قامت ببيع اللحوم لديها بأسعار لا تتوافق مع ما صدر عن وزارة التجارة والصناعة.


وكانت الشركة تبيع كرتونة اللحوم بسعر 41 دينارا، والآن تباع من قبل الشركة ذاتها بسعر يقارب 60 دينارا.
تابعت وزارة الصناعة والتجارة الملاحظة وأخذت تعهدا شفويا من الشركة بأن تلتزم بالأسعار المحددة.

لكن التاجر المورد امتنع اليوم عن توريد اللحوم المبردة لديه للأسواق وعدم بيعها سواء بالجملة أو المفرق.
وما تزال وزارة الصناعة والتجارة تتابع القضية لمعرفة الأسباب التي جعلت الشركة تمتنع عن توريد الصنف المذكور للأسواق المحلية.


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