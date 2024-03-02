مكتب الشاب في حزب إرادة ينظم تعليلته الأسبوعية والعنوان حقوق ذوي الإعاقة

وطنا اليوم-تأتي هذه اللقاءات على شكل تعليلة أسبوعية يحرص الحزب على تنظيمها تنفيذًا لنهج إرادة القائم على التشاركية و توفير مساحات ومنصات الحوار و النقاش وتبادل الآراء مع الشباب لتعزيز مشاركتهم في مؤسسات الحزب وبرامجه وتوفير الفرصة لهم لبناء قدراتهم و خبراتهم ليأخذوا دورهم في الحياة العامة.وقال الأمين العام نضال البطاينة إن حزب إرادة يحرص على أن يكون للشباب و ذوي الإعاقة حضور في كل هياكل الحزب ومؤسساته ويفتح أبوابه لهم في كل فروعه ومقراته.

وأضاف أن الحزب يعمل من خلال الأمين العام المساعد لشؤون ذوي الإعاقة والأمين العام المساعد ومنسق الشباب الى التواصل الدائم مع هذه الفئات والحرص على أن يكون لهم دور في كل أنشطة الحزب وفعالياته وتمكينهم، منوهًا أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية أولت ذوي الإعاقة والشباب عناية خاصة من أجل تمكينهم من الانخراط في الحياة العامة والوصول الى مراكز صنع القرار.

وقدم نواب الأمين العام ومساعديه المعنيين في هذه الفئات مداخلات أكدت أن حرص الحزب على تنظيم هذه اللقاءات الأسبوعية جاءت بهدف التشاور مع هذه الفئات المهمة من مجتمعنا، والبحث في آليات تفعيل مشاركتهم في أنشطة الحزب والوقوف على مقترحاتهم وآرائهم حيال مختلف القضايا الخاصة بالحزب والشأن الوطني و العام .



وجرت مناقشات شارك فيه الحضور من الشباب وذوي الإعاقة بكل صراحة وشفافية وسط أجواء إيجابية ومقدرة للأمانة العامة على عقد مثل هذه “التعليلة” في مقر الحزب أسبوعيا .



