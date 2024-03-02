بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

شركة البوتاس العربية تفتتح مسجد مدينة البوتاس السكنية

منذ 6 ثواني
شركة البوتاس العربية تفتتح مسجد مدينة البوتاس السكنية

وطنا اليوم-بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، جرى يوم أمس الجمعة افتتاح مسجد مدينة البوتاس السكنية في مدينتها السكنية القريبة من مصانعها في غور الصافي.

وأدى المهندس أبو هديب والدكتور النسور والمصلون من العاملين بالشركة وقاطني مدينة البوتاس السكنية والنواب من لواء الأغوار الجنوبية جميل العشوش وعودة النوايشة وعدد من أهالي المنطقة، صلاة الجمعة الأولى في المسجد الجديد، الذي يتسع لحوالي ثمانمائة مصل ومصلية، بعد أن استمعوا لخطبتي الجمعة اللتان ألقاهما فضيلة الشيخ الدكتور راكان أبو حمور حول الأخوة في الإسلام وأثرها في بناء المجتمع المحصن والقوي.

وعرج خطيب الجمعة على مسألة قوة الدول والتي تقوم على عدة أسس منها القوة الاقتصادية التي تتأتى من جراء بناء مؤسسات اقتصادية ذوات تنافسية عالية تساعد الدولة على التصدير وتوليد الوظائف وتحقيق مستويات ملائمة من الرفاهية لمواطنيها. وأشاد خطيب الجمعة الدكتور أبو حمور بالدور المحوري الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني الأردني والذي يتأتى من التخطيط السليم والتنفيذ المحكم للعمليات الانتاجية والتجارية، وحث العاملين في الشركة، والعاملين في المؤسسات الوطنية الاقتصادية على امتداد الوطن، على دوام التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في مسائل أخلاقيات العمل من قوة وأمانة وإخلاص، حتى تتمكن مؤسساتنا الاقتصادية من أداء دورها التنموي على الوجه الأكمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:06

بايدن: سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري وتوسيع تسليم المساعدات لغزة برا

10:32

24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

10:27

غزة: 17 شهيدا في قصف إسرائيلي على 3 منازل

10:24

غيبريسوس:مستوى الدمار حول مستشفى الشفاء يفوق الوصف

10:20

بايدن: نأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان

10:17

نيكاراغوا تشكو ألمانيا أمام العدل الدولية بتهمة مشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية للفلسطينيين

10:13

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

10:10

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطالب بوقف النار في غزة

10:06

تقاس قوة الأحزاب بتأثيرها وببرامجها وليس بعدد منتسيبها

10:05

الحيوانات المنزلية تحسّن نوم أطفال التوحد

09:59

القيادية عروب العبادي .. أيقونة العمل الإعلامي وأسطورة الإدارة الرياضية ومنارة العمل الحزبي

09:55

تهنئة وتبريك من أبناء وأحفاد المرحوم الحاج أبو رشيد الشوحه الى الدكتور بشار الشوحه بمناسبة حصوله على الدكتوراه في الذكاء الإصطناعي

وفيات
وفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024