24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

وطنا اليوم – قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر شباط الماضي 24 مليونا و515 ألفا و349 دينارا.

وأوضح شريم في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط ، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار إلى إصدار416 شهادة منشأ وفقاً إحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.