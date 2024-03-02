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غزة: 17 شهيدا في قصف إسرائيلي على 3 منازل

منذ ساعة واحدة
غزة: 17 شهيدا في قصف إسرائيلي على 3 منازل

وطنا اليوم -ارتقى 17 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استهداف قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح و جباليا في قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عدا عن عشرات الجرحى، وإلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.
وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي 70 شخصا، لافتة الى أنه تم نقل شهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني الكشف عن مصير من كانوا في المنزل، وسط حديث عن مجزرة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، كما أن هناكالعديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.


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