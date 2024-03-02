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غيبريسوس:مستوى الدمار حول مستشفى الشفاء يفوق الوصف

منذ ساعة واحدة
A tv grab taken from the World Health Organization website shows WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus delivering a virtual news briefing on COVID-19 (novel coronavirus) at the WHO headquarters in Geneva on March 23, 2020. - The new coronavirus pandemic is clearly "accelerating", WHO chief warned on March 23, 2020, but stressed it was still possible to "change the trajectory" of the outbreak. (Photo by - / AFP)

وطنا اليوم -قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت إن مستوى الدمار حول مستشفى الشفاء يفوق الوصف.
وكتب غيبريسوس عقب زيارة وفد أممي لمستشفى الشفاء “بعد أكثر من شهر تمكنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من الوصول إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتوصيل 19 ألف لتر من الوقود وإمدادات منقذة للحياة لـ150 مريضا وعلاج لخمسين طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد”.
وقال إن أكثر من 240 مريضًا يتلقون العلاج من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، مشيرا الى ان الخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء ،مشددا ان “مستوى الدمار المحيط بالمستشفى يفوق الكلمات” يجب وقف إطلاق النار”.
وقالت الأمم المتحدة ان مستشفى الشفاء استقبل الخميس أكثر من 700 جريح، منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشفى أنهم استقبلوا 70 جثة لأشخاص استشهدوا الخميس بعد مجزرة الطحين.
وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة،امس، إن البعثة التي شملت مكتب الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق اليونيسف قد “دخلت مستشفى الشفاء الساعة 10 صباحاً وغادرت الساعة 12:30 ظهراً”، اي أنها مكثت (ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة).
وأوضخ انه تم التخطيط لهذه المهمة مسبقًا، ومن المقرر القيام بالمزيد من البعثات الأسبوع المقبل لزيارة مستشفيات أخرى، مشيرا الى أول مهمة للأمم المتحدة كانت إلى مستشفى الشفاء لأنه مستشفى التحويل وهو الأكبر.


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