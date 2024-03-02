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بايدن: نأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يدلي بتصريحات للصحفيين في البيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

وطنا اليوم – عبر الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس الجمعة، عن تفاؤله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان.

وبحسب واشنطن تايمز، قال بايدن ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى قبل شهر رمضان “آمل ذلك، ما زلنا نعمل كثيرا على الموضوع، ولم نتوصل إلى ذلك بعد”.
وأضاف بينما كان يغادر البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، “سنتوصل إلى ذلك، لكننا لم نتوصل إليه بعد، وقد لا نتوصل إليه”.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة بعمليات إلقاء مساعدات إنسانية جوا لسكان غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها.


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