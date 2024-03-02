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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

منذ ساعة واحدة
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وطنا اليوم – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وكذلك سعر النفط الخام الأميركي “وست تكساس” ليصل إلى 79.80 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 90 نقطة ليصل إلى 39087 نقطة، ومؤشر “نازداك” كذلك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 183 نقطة ليصل إلى 16274 نقطةـ أي بزيادة نسبتها 1.7 بالمئة، وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 40 نقاط ليصل إلى 5137 نقطة.


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