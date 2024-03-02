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هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطالب بوقف النار في غزة

منذ ساعة واحدة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطالب بوقف النار في غزة

وطنا اليوم – حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من وقوع المزيد من الوفيات بين النساء إن لم تتوقف الحرب المدمرة في غزة التي تدخل شهرها الخامس.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الحرب لا تستثني أحداً، مشيرة إلى أن البيانات تظهر أن الحرب تقتل وتجرح النساء بطرق غير مسبوقة، عدا عن المجاعة التي تلوح في الأفق.
وأدرجت الهيئة في بيانها سبع حقائق تفسر لماذا تعد الحرب على غزة أيضًا حربًا على النساء، من بينها استشهاد نحو 9 آلاف امرأة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة حتى الآن، مرجحة أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، وذلك بناء على التقارير التي تفيد بأن العديد من النساء “ماتت تحت الأنقاض”.
واوضحت الهيئة في بيانها “أن كل يوم تستمر فيه الحرب في غزة بالمعدل الحالي، سيستمر قتل 63 امرأة في المتوسط”، فيما تقدر مقتل نحو 37 من الأمهات كل يوم، ما يترك أسرهن مدمرة، ويفتقد أطفالهن الحماية.
وطالبت الهيئة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛ تفاديا لمزيد من وقوع وفيات في الأيام والأسابيع المقبلة، مشددة على وجوب “أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة”، و “ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها على الفور”.


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