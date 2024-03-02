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النائب ميادة شريم : القوات المسلحة الأردنية بين ذكرى التعريب والانزالات الجوية .. مسيرة عروبية راسخة

منذ ثانيتين
النائب ميادة شريم : القوات المسلحة الأردنية بين ذكرى التعريب والانزالات الجوية .. مسيرة عروبية راسخة

وطنا اليوم – رفعت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وإلى كافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، والشعب الأردني، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي.

وقالت شريم في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي : “في الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي، يواصل أبطالنا تقديم أروع صور المساندة والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال مواصلة الانزالات الجوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة”.

وأضافت شريم : “ما يزال الجيش العربي يواصل مسيرته العروبية الراسخة، ويقدم رسائله النبيلة التي يستمدها من القيادة الهاشمية الحكيمة، هذا هو الأردن فخر العروبة، وهذا هو قائد الأردن حفيد ملك العرب، وهذه رسالة جيش الأردن التي لم ولن تتغير عن المبادئ العربية الأصيلة”.

وتابعت شريم :” بكل فخر واعتزاز نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى كافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية، وعموم الشعب الأردني الأبي، بمناسبة الذكرى 68 لتعريب قيادة الجيش، ونواصل فخرنا واعتزازنا بالجهود التي يقدمها أبطالنا لمساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، فكل عام والوطن وقيادته وشعبه وجيشه وأمنه بألف خير”.

واختتمت النائب ميادة شريم : “نسأل الله أن ينصر أهلنا في قطاع غزة، وأن يرفع عنهم الظلم والمأساة، وأن يثبت أقدامهم، انه سميع مجيب الدعاء”.


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