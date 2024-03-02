بمشاهد عفوية ورومانسية.. زينب أسامة تُقدم أغنية ”إينا لغه'” – تم تصويرها في شهر العسل.. زينب أسامة تطرح أغنية ”إينا لغه'” – زينب أسامة تطلق ”إينا لغة” بطابع رومانسي – زينب أسامة تُبهر الجمهور بأغنيتها الجديدة ”إينا لغة'” القلعة نيوز: أطلقت الفنانة المغربية زينب أسامة، أغنيتها الجديدة ”إينا لغه” عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكذا على جميع تطبيقات ومنصات الموسيقى الرقمية والإذاعات المغربية والعربية.

الاغنية التي تم تصويرها بشكل تلقائي وعفوي خلال فترة شهر عسل الفنانة زينب أسامة وزوجها بجزيرة بوكيت التايلاندية، هي من كلمات وألحان أيوب أفريكانو، والإنتاج الموسيقى لأيوب أفريكانو وتوفيق صادقي، مكساج توفيق صادقي، والماسترينغ بلال أفريكانو، وتولى الاشتعال عليها طاقم عمل روسي بقيادة المخرج Dimitri neuchev.

في جوٍ من الرومانسية والحب الصادق، أبصرت أغنية زينب أسامة الجديدة النور، لتروي قصة حب جديدة بين عروسين حديثي الزواج خلال شهر العسل، تنطلق هذه الأغنية بألحان مؤثرة وكلمات تنبض بالمشاعر الصادقة، ما يجعلها تصل بشكل ملحوظ لقلوب العشاق والمستمعين على حد سواء.

بجمال أدائها وبهجتها، تعكس أغنية ”إينا لغه’‘، جميع الأحاسيس الدافئة واللحظات الساحرة التي تملأ قلوب العروسين في رحلتهم الرومانسية خلال شهر العسل، حيث تصبح العواطف في أوجها والمشاعر متدفقة بكل حيوية وحماس. يذكر، أن الفنانة زينب أسامة تعيش على إيقاع نجاح جنريك “وا يا راسي” لمسلسل “الجنين”، التي لاقت إعجاباً واسعاً من طرف الجمهور المغربي، وساهمت في نجاح المسلسل الذي يعرض حاليا على شاشة القناة الأولى المغربية، الأغنية من كلمات خالد سلام وألحانه، وتوزيع محمد فتوح، وميكس وماستر محمد احناش، تضفي الأغنية أبعادًا درامية تجمع بين الرومانسية والإثارة، وتتناغم مع الأحداث المشوقة للمسلسل، والذي ينتجه خالد النقري ويخرجه ادريس الروخ.

الجدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة زينب أسامة كان أغنية بنت الليل التي اكتسحت المراتب الأولى على قائمة الأغاني الأكثر استماعا على تطبيق انغامي، بنت الليل أغنية درامية من كلمات وألحان Jamoul و توزيع ديجي بلال أفريكانو، والفيديو كليب من إخراج المخرج الصيني Yahui Ma ، وتم تصويره بدولة الصين الشعبية، ويتناول العمل رسالة مفادها عدم الحكم على هذه الفئة من النساء (بنات الليل) اللواتي يواجهن ظروفًا صعبة طوال مراحل حياتهن، هن بحاجة إلى حماية ودعم من المجتمع.”