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انتحار طالبة العريش.. تشريح جثة بعد وفاة قطة ورسائل تهديد

منذ ساعة واحدة
انتحار طالبة العريش.. تشريح جثة بعد وفاة قطة ورسائل تهديد

لا تزال تداعيات قضية انتحار طالبة كلية الطب البيطري في جامعة العريش نيرة صلاح، إثر تعرضها لابتزاز إلكتروني وتهديدات بنشر صور عارية لها التقطتها زميلتها خلال قيامها بالاستحمام، مستمرة.

و كشف أحمد سلامة محامي الأسرة، أن عائلة الضحية ستطلب تشريح جثة الراحلة من أجل كشف الحقيقة، خاصة أن قطة ماتت بعد تناولها من نفس العصير الذي شربت منه الفتاة.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على شاشة “أم بي سي” أمس الجمعة، إن المحامي العام لنيابات المنصورة قرر تكليف فريق من النيابة لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال الأسرة ودور مشرفة المدينة الجامعية التي تقاعست في حماية الفتاة.

كما أكد على أن هناك اهتمام كبير للوصول للحقيقة الكاملة ومحاسبة المتورطين.

وكشف أحد أقارب الفتاة خلال مداخلة أخرى مع البرنامج، أن الفتاة تواصلت مع والدتها ليلة الحادث وأبلغتها بشعورها بتعب في المعدة فنصحت الأم ابنتها بتناول دواء، لكن الأسرة فوجئت أن مشرفة المدينة الجامعية تبلغم بنقل انبتهم إلى المستشفى في حالة سيئة وطالبتهم بالقدوم فورا وبعدها تم إعلامهم بوفاتها.

وتابع أن الأسرة طالبت بتشريح جثة ابنتهم لمعرفة سبب وفاتها، وفيما كان السبب تسمماً أم غير ذلك، وكذلك تحديد طبيعة المادة التي أدت لإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

يشار إلى أن هذه التطورات كانت حدثت بعد أن ظهرت تفاصيل أخرى عن الواقعة كشفتها محادثات عبر تطبيق المراسلة “واتساب”.


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