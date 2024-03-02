بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بلدية الكرك تغلق مخبزا مخالفا لشروط الصحة العامة

منذ ساعة واحدة
بلدية الكرك تغلق مخبزا مخالفا لشروط الصحة العامة

أغلقت كوادر القسم الصحي ومراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الجمعة، أثناء جولاتها التفتيشية المعتادة في الأسواق، أحد المخابز جراء مخالفته لشروط الصحة العامة.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إنه تم تشكيل لجنة من الغذاء والدواء والشرطة الملكية لحماية البيئة والجهات المعنية على الفور، وتم كتابة ضبط بواقع الحال واتخاذ الإجراء القانوني الخاص.
وأكد المعايطة أن البلدية لن تتهاون بأية مخالفات تتعلق بصحة المواطن والتحويل للقضاء، حفاظًا على صحة المواطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:41

عقب واقعة هزت مصر.. رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوجه نصيحة للفتيات

06:14

السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة

05:40

بدء تنفيذ مشروع الزراعة الحضرية في عمان

05:29

إيران… انتخابات بلا منافسة وتكتم على نسبة المشاركة

04:32

انتحار طالبة العريش.. تشريح جثة بعد وفاة قطة ورسائل تهديد

01:02

انزالات الخير ..وأحقاد العابثين…!

23:20

الدكتور محمد واصف يفوز بعضوية مجلس نقابة الفنانيين الأردنيين

23:13

الوطنية للأسرى الأردنيين” تدعو لوقفة أمام الأمم المتحدة غدا السبت #عاجل

22:08

سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومستوطنات محيط غزة برشقات صاروخية مكثفة

20:41

الأمم المتحدة: المجاعة أصبحت حتمية في غزة وعشرات الأطفال ماتوا جوعا

20:40

إعلام عبري: تل أبيب ترفض عقد جولة مفاوضات جديدة

20:35

البخاري وابوشوالي.. نسايب

وفيات
وفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024