بايدن: سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري وتوسيع تسليم المساعدات لغزة برا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن سنضاعف جهودنا لفتح ممر بحري وتوسيع عمليات تسليم المساعدات إلى غزة عبر البر.



واضاف سنقوم في الأيام المقبلة بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة.



واشارالى ان المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست كافية على الإطلاق.



وتابع بايدن نحن جميعا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والولايات المتحدة ستفعل المزيد لتوصيل المساعدات إلى غزة.