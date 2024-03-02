مطالبات بتحقيق عاجل بشأن مجزرة الاحتلال في دوار النابلسي شمالي غزة

شددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بإجراء تحقيق عاجل باستشهاد أكثر من مئة فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال عند دوار النابلسي شمال قطاع غزة، أمس الخميس، أثناء حصولهم على إمدادات غذائية.

وأكدت المنظمة في بيانها أهمية إجراء تحقيق بشأن مجزرة الاحتلال بحق فلسطينيين، الخميس، أثناء حصولهم على مساعدات غذائية شمال القطاع، قائلة: “يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروعة”.



بينما أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن عدوان الاحتلال تجاه الفلسطينيين “يمكن أن يغير مسار الحرب”.



وعن تفسيرات الاحتلال الرسمية التي تأخرت مايقارب 10 ساعات، وأضافت الصحيفة العبرية من المشكوك فيه أن تقنع أحدًا.

وعن تصويب الاحتلال نيرانه على المدنيين متلقي المساعدات الإنسانية، ادعى ريغيف أنه “أننا لسنا على علم بأن إطلاق النار من الجيش قد تسبب في وقوع إصابات على الإطلاق”.



وادعى ريغيف أن “المدنيين كانوا يقتحمون الشاحنات محاولين أخذ الطعام من اليأس كان الناس يتدافعون”.



وأقر في حديثه لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد منهم أثناء تلقي الإمدادات الغذائية.



وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال استهدفت آلاف المدنيين أثناء انتظارهم إمدادات إنسانية في غزة، وأسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 70 منهم وأصيب نحو 600 آخرين، بعدما استهدفتهم بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر.