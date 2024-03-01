سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومستوطنات محيط غزة برشقات صاروخية مكثفة

أعلنت سرايا القدس أنها اطلقت رشقات صاروخية مكثفة، الجمعة، تجاه عسقلان ومستوطنات محيط غزة.



ويأتي ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ147 على التوالي، واستهداف المدنيين وارتكاب المجازر بشكل يومي في القطاع.



وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يرضخ لطلبات حماس وسيواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار الحاسم، وفق مزاعمه.



وأسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد أكثر من 30 ألفًا، وإصابة ما يزيد عن 70 ألفا و325 شخصا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.