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الأردن يعزي بضحايا حريق مجمع تجاري في بنغلادش

منذ ساعة واحدة
الأردن يعزي بضحايا حريق مجمع تجاري في بنغلادش

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري في العاصمة البنغالية دكا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


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