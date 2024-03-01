أبو عبيدة: مقتل سبعة من المحتجزين في غزة بقصف للاحتلال

وطنا اليوم:نشر الناطق العسكري باسم كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، تغريدة جديدة، حول مجريات المعارك الدائرة في قطاع غزة وتصدي المقاومة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة: “سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف الصهيوني. وبعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل سبعة من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف الصهيوني ومنهم: حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر”.

وأضاف: “سنعلن لاحقا عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتهم. ونؤكد أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيرا وقد حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحا أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.

وتابع أبو عبيدة: “في ذات الوقت نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو”.

وكان آخر خطاب لأبو عبيدة في السادس عشر من شباط/فبراير المنصرم، سبقه خطاب آخر في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي.