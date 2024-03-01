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الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا الحريق في العاصمة البنغالية

منذ 3 ثواني
الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا الحريق في العاصمة البنغالية

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، الجمعة، عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع الخميس، في مجمع تجاري في العاصمة البنغالية دكا.
وقال السفير القضاة، إن سفارة الأردن في إسلام أباد تواصلت مع الجهات البنغالية الرسمية، والتي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.


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