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الأمانة تمدد فترة تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية آذار الجاري

منذ 35 ثانية
الأمانة تمدد فترة تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية آذار الجاري

أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تمديد فترة تقديم طلبات تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية يوم الأحد الموافق 31 آذار من الشهر الجاري.


ودعت الأمانة أصحاب الرخص التجارية والإعلانية للاستفادة من فترة الإمهال تجنباً لفرض غرامات التأخير.
وكانت أمانة عمان أطلقت خدمة برنامج نظام رخص المهن بهدف تبسيط الإجراءات واختصاراً للوقت والجهد أمام المواطنين، داعية للاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة موقع أمانة عمان الإلكتروني ( www.ammancity.gov.jo ).


كما أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونياً للعام (2024) وذلك اعتباراً من يوم غد السبت 2 آذار ولغاية 15 نيسان من الشهر المقبل وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح البطيخ والشمام 2024.


ودعت أمانة عمان/دائرة السوق المركزي الراغبين بالحصول على تصريح بيع البطيخ والشمام، التقدم بطلب إلكترونياً من خلال موقع الأمانة (www.amman.jo).


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