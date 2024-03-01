بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك: جيشنا ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني

منذ ساعة واحدة
الملك: جيشنا ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني

وطنا اليوم:غرد جلالة الملك عبد الله الثاني، عبر منصة (X)، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش الأردني- الجيش العربي.
وقال جلالته، “جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:10

بني مصطفى تشارك أعمال الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية

16:03

غالاوي يحصد مقعدا في النواب البريطاني.. ويهدي فوزه لغزة

15:48

وطنيّة الجيش

15:44

طفل جديد ينضم إلى قائمة شهداء التجويع شمال غزة

15:38

حرائق كبيرة في تكساس تلتهم مساحات شاسعة وتحولها إلى رماد

15:35

الدكتور طارق الحموري على خطى والده مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري

15:23

مِنَح مجانية للأردنيين في الماجستير والدكتوراه بتايلاند .. تفاصيل

15:11

الصفدي: تزامنا مع ذكرى تعريب قيادة الجيش..النشامى يقدمون أنبل صور العون لغزة

15:03

ولي العهد ينشر كلمة للراحل الحسين بمناسبة “تعريب الجيش”

14:33

3490 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

14:29

الخصاونة: تعريب قيادة الجيش العربي .. قرار تاريخي شجاع

14:16

قوات الاحتلال تعتدي على مصلين وتمنعهم من دخول المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024