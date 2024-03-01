الملك: جيشنا ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني

وطنا اليوم:غرد جلالة الملك عبد الله الثاني، عبر منصة (X)، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش الأردني- الجيش العربي.

وقال جلالته، “جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود”.