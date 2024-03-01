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الخصاونة: تعريب قيادة الجيش العربي .. قرار تاريخي شجاع

منذ ساعة واحدة
FILED - 30 September 2021, Lebanon, Baabda: Jordanian Prime Minister Bisher Al-Khasawneh speaks during a press conference after his meeting with President of Lebanon Michel Aoun at the Presidential Palace. Photo: -/Dalati & Nohra/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

وطنا اليوم:غرد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، عبر منصة (X)، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش الأردني- الجيش العربي المصطفوي.
وقال الخصاونة، “في هذا اليوم، نستذكر القرار التَّاريخي الشُّجاع للحسين الباني -طيَّب الله ثراه- بتعريب قيادة الجيش، كما نستذكر تضحيات نشامى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنيَّة الباسلة، ونترحَّم على أرواح شهدائنا الأبرار. ونمضي بثبات وعزيمة خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يعضده وليُّ عهده الأمين الأمير الحسين، ونفاخر الدُّنيا بنشامى قوَّاتنا المسلَّحة الباسلة وأجهزتنا الأمنيَّة، درع الوطن وسياجه المنيع”.


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