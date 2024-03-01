الخصاونة: تعريب قيادة الجيش العربي .. قرار تاريخي شجاع

وطنا اليوم:غرد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، عبر منصة (X)، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش الأردني- الجيش العربي المصطفوي.

وقال الخصاونة، “في هذا اليوم، نستذكر القرار التَّاريخي الشُّجاع للحسين الباني -طيَّب الله ثراه- بتعريب قيادة الجيش، كما نستذكر تضحيات نشامى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنيَّة الباسلة، ونترحَّم على أرواح شهدائنا الأبرار. ونمضي بثبات وعزيمة خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يعضده وليُّ عهده الأمين الأمير الحسين، ونفاخر الدُّنيا بنشامى قوَّاتنا المسلَّحة الباسلة وأجهزتنا الأمنيَّة، درع الوطن وسياجه المنيع”.