بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وقفات ومسيرات في الأردن تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

منذ 3 ثواني
وقفات ومسيرات في الأردن تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:جدد أردنيون، عقب صلاة الجمعة دعمهم للأهل في غزة ونصرة للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالعدوان على القطاع المتواصل منذ 147 يوما.
وعبر المشاركون في المسيرات والوقفات عن تضامنهم مع الأشقاء في غزة، مطالب بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.
وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني.
وفي محافظة الكرك، طالب المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع وما يقوم به من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان عن قطاع غزة.
وبدأت بعد صلاة الجمعة مسيرة في محافظة المفرق منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.
وفي محافظة إربد، هتف المشاركون في المسيرة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منددين بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:57

الاحتلال يرتكب 16 مجزرة خلال 24 ساعة في غزة

13:52

هاجمهم بشراسة.. ترامب يحيي مهاجرين على حدود تكساس ويسخر

13:46

الميثاق الوطني يهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بمناسبة ذكرى تعريب الجيش

13:45

عزم يهنئ الأسرة الاردنية بذكرى تعريب الجيش

12:06

بتوجيهات ملكية .. القوات المسلحة تنفذ 3 انزالات جوية جديدة على غزة

11:57

وفيات الجمعة 1/3/2024

11:48

انقلاب صهريج محروقات على طريق المطار

11:45

الفايز: الأردنيون فخورون بالذكرى الـ 68 لتعريب الجيش

11:38

السفارة الأميركية عن قعوار و لمبرت : امرأتان تمثلان بلدين عظيمين

11:07

بعد القنبلة النووية .. وزير إسرائيلي متطرف يدعو إلى محو شهر رمضان

10:57

إنقاذ طفل فلسطيني بعد قضائه 9 أيام تحت ركام منزله المدمر

10:49

مصادر : إسرائيل وحزب الله اللبناني يستعدان لحرب شاملة

وفيات
وفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024