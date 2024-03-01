وقفات ومسيرات في الأردن تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:جدد أردنيون، عقب صلاة الجمعة دعمهم للأهل في غزة ونصرة للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالعدوان على القطاع المتواصل منذ 147 يوما.

وعبر المشاركون في المسيرات والوقفات عن تضامنهم مع الأشقاء في غزة، مطالب بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.

وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني.

وفي محافظة الكرك، طالب المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع وما يقوم به من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان عن قطاع غزة.

وبدأت بعد صلاة الجمعة مسيرة في محافظة المفرق منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة إربد، هتف المشاركون في المسيرة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منددين بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.