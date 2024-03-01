عزم يهنئ الأسرة الاردنية بذكرى تعريب الجيش

وطنا اليوم:هنأ حزب عزم، الأسرة الأردنية بالذكرى الـ 68 لتعريب قيادة الجيش العربي ، وهو القرار الشجاع الذي اتخذه الملك الباني الحسين بن طلال المعظم رحمه الله ورسخ من خلاله السيادة الأردنية، واعاد للأمة هيبتها ومجدها وكرامتها.

ورفع أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع الى مقام القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين أسمى آيات التهنئة و التبريك بالذكرى العزيزة على قلب كل عربي.

وقال، نترحم في ذكرى ‎تعريب قيادة الجيش العربي على جلالة المغفور له باذن الله الملك الحسين ورجالات الوطن الذين صنعوا تاريخ اردننا، وارادته المستقلة، داعيا العلي القدير أن يحفظ جلالة قائدنا الأعلى وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، ونجدد العهد بأن نبقى حماة الوطن وسياجه المنيع في وجه الطامعين.