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انقلاب صهريج محروقات على طريق المطار

منذ ثانيتين
انقلاب صهريج محروقات على طريق المطار

وطنا اليوم:تدهور صهريج محروقات وانقلب على طريق المطار صباح اليوم الجمعة.
وقالت إدارة السير، إن طريق المطار للسير القادم من جسر مرج الحمام باتجاه نفق الملتقى/ قرب جسر الأمير حسين، يشهد تحويلاً لحركة المركبات، إثر تدهور صهريج محروقات وانقلابه على الشارع العام.
وأضافت أن مجموعات ادارة السير قامت بالتعامل مع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية.
وأدى تعرض الصهريج للتدهور إلى تباطؤ مؤقت لحركة السير طريق المطار.


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