السفارة الأميركية عن قعوار و لمبرت : امرأتان تمثلان بلدين عظيمين

وطنا اليوم:نشرت السفارة الأمريكية في عمّان، اليوم الجمعة، صورة للسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار تجمعها مع نظيرتها الأمريكية يائل لمبرت.

وعلقت السفارة، على الصورة عبر منصة (X)، “امرأتان تمثلان بلدين عظيمين كانا صديقين وحليفين لمدة 75 عاما! تعمل السفيرتان دينا قعوار ويائل لمبرت على ضمان أن تكون أصوات النساء جزءا من عملية السياسة الخارجية وعلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الرئيسية”.