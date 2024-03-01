مصادر : إسرائيل وحزب الله اللبناني يستعدان لحرب شاملة

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “ذي ناشنال” الإماراتية نقلا عن مصادرها بأن إسرائيل أعدت خطة لدفع “حزب الله” من جنوب لبنان، وأن عناصر الحزب بدورها تستعد “لكافة السيناريوهات”.

وأشارت الصحيفة الناطقة بالانجليزية إلى أن إمكانية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة تزيد من المخاوف بشأن إمكانية تركيز إسرائيل لجهودها على جنوب لبنان.

وقال مسؤول أمني للصحيفة إن “معظم الإسرائيليين الذين غادروا منازلهم في الشمال لا يرغبون في العودة إن لم تتم إزالة خطر “حزب الله”. وهذا مصدر ضغط كبير على العسكريين الإسرائيليين والحكومة”.

وأضاف المسؤول أن “ذلك قد يعني حربا كبيرة أخرى”.

وحسب مصادر عسكرية للصحفية، فإن إسرائيل قد أعدت خطة لحرب محتملة في جنوب لبنان، تهدف إلى دفع “حزب الله” من المناطق الحدودية حتى يكون على بعد ما بين 10 و15 كلم عن الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا لم تدخل القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان قريبا، فإنها ستضطر لذلك في المستقبل البعيد على كل حال.

بدوره، قال مصدر مقرب من “حزب الله” للصحيفة إن “التهديدات الإسرائيلية بشأن إعداد الخطط العسكرية للهجوم على لبنان ليست جديدة”.

وأضاف أن “المقاومة الإسلامة في لبنان ستتحرك مثلما كان الأمر في الماضي وفقا لمبدأ الدفاع عن لبنان والعمل على تحرير أراضيه المحتلة”.

وأشارت مصادر أمنية لبنانية في حديث مع “ذي ناشنال” إلى أن “حزب الله” كان يستعد “لكافة السيناريوهات”، بما فيها العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” الضربات عبر الحدود منذ 8 أكتوبر الماضي، حيث أعربت الجماعة اللبنانية عن تضامنها مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب هجوم “حماس” والفصائل الأخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر والعملية الإسرائيلية في غزة.

وحسب إحصاءات وكالة “فرانس برس”، فإن 276 شخصا، معظمهم من “حزب الله”، قتلوا في لبنان جراء الضربات الإسرائيلية. كما قتل 10 عسكريين و6 مدنيين في إسرائيل جراء هجمات “حزب الله” الصاروخية.