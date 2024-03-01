1000 شاحنة مساعدات من الأردن تنتظر دخول غزة

وطنا اليوم:يأمل الأردن بإقامة ما يشبه جسر جوي يتم فيه وعبره إنزال المساعدات بالمظلات جوا وفي عدة مناطق لكن بوتيرة مكثفة جدا تشمل إرسال مئات الأطنان فيما لا أحد يعلم بعد إلى أين يمكن أن تصل هذه الآمال .

وتقول معلومات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إن لديها بضائع كافية لحمولة تزيد عن 1000 شاحنة في مستودعاتها وان العديد من المساعدات موجودة في مستودعات لدى قطاع خاص وشركات في الأردن.

وفي حال تحصيل المُوافقات الأمنية الإسرائيلية يمكن تحريك عدد كبير وضخم من الشاحنات برًّا عبر منطقة الأغوار ثم الى النقل ولاحقا للمعابر إلا أن الجانب الإسرائيلي يُصر على اعتبارات أمنية وتفتيشات مغرقة في الدقّة يمكن أن تؤدي إلى تأخير الكثير من المُساعدات.