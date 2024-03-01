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الأردن يدين استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية

منذ ساعة واحدة
الأردن يدين استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو ٢٦٤٠ دونماً من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة باعتبارها خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة على إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل بإجراءتها الأُحادية اللاشرعية واللاقانونيّة، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم.
كما أكد القضاة على أن هذه الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية تقوِّضُ كلَّ فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة والمتّصلة جغرافياً على خطوط الرّابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصّلة.


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